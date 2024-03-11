المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31112

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 31 ألفاً و100 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.



وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31112 شهيداً و72760 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 67 شهيداً و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.



ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



وأكدت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.



ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جداً، مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.