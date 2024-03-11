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المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 27 فلسطينياً، بعد وفاة طفلين اليوم بسبب المجاعة التي يعاني منها القطاع

ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزة إلى 27

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء الجوع في غزة إلى 27
ارتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة إلى 27 فلسطينياً، بعد وفاة طفلين اليوم بسبب المجاعة التي يعاني منها القطاع بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 157 يوما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية في القطاع، أن طفلين توفيا نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، بل لا تكتفي بذلك إذ تتعمد استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفا و112 شهيدا و72 ألفا و760 جريحا أغلبيتهم من الأطفال والنساء.








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