المؤتمرنت -

سلسلة غارات عدوانية جديدة على الحديدة

عاود العدوان الأمريكي البريطاني، مساء اليوم، شن سلسلة غارات جديدة على محافظة الحديدة.



وأفاد مصدر أمني بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ3 غارات منطقة العرج بمديرية باجل، و4 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان عاود شن 3 على منطقة الجبانة، و3 غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي.



وكان العدوان الأمريكي البريطاني شن في وقت سابق، غارتين على مطار الحديدة الدولي، وغارتين على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، و3 غارات منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، واستهدف بثلاث غارات منطقة يسنم بمديرية باقم في صعدة.



وتشن أمريكا وبريطانيا عدواناً متواصلاً منذ أسابيع على اليمن لمحاولة ثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل الاحتلال الصهيوني في ظل صمت عالمي.