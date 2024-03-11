المؤتمرنت -

دعوة لإسكات الأسلحة في غزة بمناسبة رمضان

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بمناسبة شهر رمضان.



وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش لصحافيين، إنّ "اليوم يصادف بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".



وأضاف غوتيريش: "ندائي القوي اليوم هو لالتزام روح شهر رمضان من خلال إسكات الأسلحة وإزالة كل العقبات حتى يصبح إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ممكناً بالوتيرة وبالحجم الضخم الضروري".



وأشار إلى أنه "في الوقت نفسه، وبروح رحمة شهر رمضان، أدعو إلى الإفراج عن جميع الأسرى فوراً"، لافتاً إلى أنّ "عيون العالم تراقبنا. التاريخ يراقبنا. لا يمكننا أن نغض الطرف.



وأعرب غوتيريش عن قلقه من احتمال شنّ "إسرائيل" هجوماً برياً على رفح "يُسقط سكان غزة في دوائر أعمق في الجحيم.

