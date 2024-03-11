المؤتمرنت -

صنعاء تجري ترتيبات أخيرة لفتح طريق الضالع - عدن

اطلع وزير الاشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال غالب مطلق والقائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري اليوم على الترتيبات الجارية لفتح طريق "الضالع – عدن".



وخلال الزيارة - التفقدية ومعهما وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية صادق الادريسي وقائد محور مريس العميد إسحاق الشاهل ومدير شعبة الاستخبارات العميد عبدالواسع أبو لحوم أكد وزير الأشغال أن فتح الطريق يأتي بناء على توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط لتخفيف معاناة المواطنين.



ولفت إلى أن هذا الخطوة تأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات والإحسان والتقرب إلى الله بالطاعات وفي إطار الحرص على فتح هذا الطريق المهم للحد الصعوبات التي تواجه المسافرين.



فيما ثمن القائم بأعمال محافظ الضالع حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على فتح الطرقات الرابطة بين المحافظات بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

