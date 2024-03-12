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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان
رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نها:

الأخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يسرنى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هجرية، أن أرفع إليكم التهاني والتبريكات بمناسبة هذا شهر الصيام الذي يمثل فريضة دينية عظيمة وأحد الأركان الأساسية الخمسة لديننا الإسلامي الحنيف.

وإذ نهنئكم بهذه المناسبة فإننا نؤكد على قيادتكم الحكيمة للمؤتمر وحرصكم على أن تكون مواقفه سباقة في الدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله ووحدته وتجسيد مواقف الشعب اليمني واخرها موقفه العظيم في مناصرة إخواننا في فلسطين وسكان غزة ضد الهمجية الصهيونية المدعومة غربيا، وهو موقف يساند ويؤيد أي خطوات أو إجراءات تتخذها القوات المسلحة لمواجهة العدوان الامريكي البريطاني على شعبنا وسيادته باعتبار ذلك حقا تكفله كل المواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة.

أُهنئكم مرة أخرى بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وأن ينعم عليكم بالصحة.

وكل عام واليمن والمؤتمر بألف خير

أخوكم الشيخ/
جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








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