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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

المؤتمرنت -
مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها:

الأخ/ المناضل صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، يسرنى أن أرفع إليكم خالص التهاني والتبريكات وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة التي تجسد أحد أركان الدين الإسلامي الحنيف.

وإذ نهنئكم بهذه المناسبة فإننا سنظل كما عهدتمونا الأوفياء لقيادتكم والمجسدين لمواقف المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا الوطنية والقومية ومنها موقف المؤتمر المساند والداعم والمؤيد لموقف الشعب اليمني والقوات المسلحة في مناصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة ضد الهمجية والوحشية الصهيونية، ومقاومة الاعتداءات الأمريكية البريطانية التي تنتهك سيادة واستقلال اليمن.

مرة أخرى نؤكد الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام والحفاظ على وحدته وتماسكه والسعي لإعادته إلى الساحة الوطنية على أكمل وجه، سائلين الله العلي القدير أن يمن عليكم وعلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعبنا ووطننا النصر والسلام.

وكل عام وأنتم واليمن والمؤتمر بألف خير

أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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