المؤتمرنت -

31184 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ158 على التوالي إلى 31184 شهيداً و72889 مصاباً، 72 بالمائة منهم من الأطفال والنساء.



وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن الحصيلة الأخيرة تشمل 72 شخصا على الأقل قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 27 شهيدا.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود.