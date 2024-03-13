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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر (الوزارية - النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية)

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بحلول شهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من هيئات المؤتمر (الوزارية - النيابية- الشوروية- الرقابة التنظيمية).

وتقدمت الهيئات الوزارية والنيابية والشوروية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، الذي يحل علينا هذا العام وشعبنا اليمني العظيم وقيادته وجيشه وقواه السياسية الحرة وعلى راسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله يسطرون مواقف التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب ابادة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني،

مشيرين إلى أن شهر رمضان يحل علينا هذا العام والشعب اليمني يواجه كذلك تحالفا عدوانيا (جديدا- قديما) بقيادة ثنائي الشر والإرهاب أمريكا وبريطانيا، إنتقاما منهما ومحاولة لترهيب شعبنا وقواتنا المسلحة البطلة واثنائهما عن الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأكدت هيئات المؤتمر الشعبي العام أن موقف الشعب اليمني المساند لغزة والقضية الفلسطينية سيبقى "موقف مبدئي وثابت لا يمكن أن يتغير أو يتبدل مهما كانت التحديات والصعوبات".

وجددت تأييدها ومباركتها للعمليات العسكرية البطولية للقوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني وفي مقاومة العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا وشعبنا اليمني، مجددةً كذلك "العهد والولاء المطلق لله ولليمن ووحدته والدفاع عنها ضد كل المؤامرات والمشاريع الصغيرة".

كما أكدت هيئات المؤتمر مجدداً التزامها وتمسكها بمبادئ وقيم الميثاق الوطني وبرامج واهداف المؤتمر الشعبي العام، ووفائهم لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

ودعت برقيات التهاني أن يعيد المولى – عزوجل- هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء الشعب الفلسطيني والشعب اليمني بالنصر المبين، وعلى شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار.








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