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ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر في شهر رمضان

خلال شهر رمضان المبارك، تتزين الموائد بالعديد من الأطعمة والمشروبات، ومنها الفواكه المجففة، مثل التين، المشمش، القراصيا، وأهمها التمور، ويعد التمر واحدًا من أهم الإضافات التي تتواجد بكثرة في هذا الشهر الكريم.



استخدامات التمر



غالبًا ما يتم استخدام التمر في شهر رمضان من خلال تناوله مع انطلاق أذان المغرب، سواء كان منفردًا بشكل مباشر، أو بعد نقعه أو حتى استخدمه في تحضير العديد من الحلويات الرمضانية.





فوائد التمر

من أهم الفوائد الصحية للتمر:



المساعدة على زيادة حدة التركيز، وتعزيز وظائف الإدراك.



تهيئة المعدة لاستقبال الطعام فيما بعد.



علاج لمشكلة فقر الدم والأنيميا.



المساعدة في علاج التهابات الجسم لاحتوائه الكبريت والماغنسيوم ومضادات الأكسدة.



تقليل فرص إصابة الجسم بالعديد من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.



علاج التهابات المفاصل.