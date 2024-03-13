المؤتمرنت -

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس برقية تهنئة من

الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي، القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الامانة العامة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هـ، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :







الأخ الشيخ المناضل/

صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم



يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن زملائي بدائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وقيادات وأعضاء المؤتمر بمنظمات المجتمع المدني أن أرفع إليكم شخصيا ومن خلالكم الى جميع قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الأوفياء ولأبناء شعبنا اليمني العظيم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ وتعتبر هذه المناسبة الدينية العظيمة محطة دينية وإنسانية تزيدنا قوة وإرادة وصبر.



مؤكدين تأييدنا ودعمنا لقيادتكم الحكيمة في كل مواقفكم الوطنية والقومية ومنها قضية الشعب الفلسطيني المقهور على أمره وخاصة ما يجري في غزة العزة وموقفكم ليس بغريب كونه نهج حزبنا العريق المؤتمر الشعبي العام مع اهلنا واشقائنا في غزة الذين يتعرضوا لمجازر الإبادة الجماعية والتي لم يشهد لها مثيل على مر التاريخ من قبل العدوان الاسرائيلي المتغطرس.



الآخ رئيس المؤتمر



تسجل الجمهورية اليمنية موقفها الشجاع والجبار والقوي قيادة وشعبا وجيشا في وجه دول الاستكبار والعدوان نصرة لاشقائنا في غزة، و كم هو عظيم ما يسطره أبطال جيشنا البواسل تجاه العدو الاسرائيلي والأمريكي والبريطاني ، ويأتي ذلك كله وسط تخاذل عربي وإسلامي ودولي .



وفي الأخير نجدد لكم خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة سائلين المولى عز وجل أن يهله على الجميع بالصحة والعافية والخير والبركات وقبول الطاعات والفوز بالقبول والرضوان ويجعلنا ممن تشملهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، وعلى شعبنا بالسلام والأمن والأمان والإستقرار.



وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري لكم .

أخوكم

الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة

