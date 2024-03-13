المؤتمرنت -

القوسي مهنئا أبو راس .. فخورون بمساندة فلسطين في زمن التخاذل العربي

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445 هـ، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:





الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام .... حفظكم الله



تحية تقدير وإجلال وبعد.



باسم القطاعات الشبابية والطلابية بفروع المحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره على إمتداد الساحة الوطنية.



الأخ رئيس المؤتمر



تهل علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة شهر الصيام والعبادة بما يحمله من دلالات إيمانيه ونفحات روحانيه وقرآنيه ومشاعر إنسانية تبعث فينا روح البذل والعطاء والتكافل والتسامح.



وحيث يهل علينا هذا الشهر المبارك وقد مضت تسع سنوات من العدوان الغاشم والحصار الجائر الذى تعرضت له بلادنا وشعبنا والذى إستهدف كل مقومات الحياة بالتدمير الشامل دون أي إعتبار لحسن الجوار وأواصر الإخوة وروابط الدين واللغة والتاريخ المشترك إذ يتفاجىء اليوم أبناء اليمن بتعرضهم أيضا لعدوان جديد من قبل القوى الإستعمارية الأمريكية والبريطانية نتيجة لموقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا تجاه إخوتهم في غزه وكامل أرض فلسطين تجاه مايتعرضون له من حرب إبادة شامله ومجازر وحشية وتدمير لم يشهد له التاريخ مثيل حيث كان موقف اليمن هو الإنحياز الكامل لدعم القضية الفلسطينية ونصرة الأقصى الشريف ومناصرة الأشقاء الفلسطينيين المظلومين بقطاع غزه ضد العدوان الهمجي النازي والبربري وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها من قبل الإحتلال الصهيوني مسنودا بدعم غربي أمريكي أوربي حاقد وفى ظل تخاذل واضح من قبل الأنظمة العربية والإسلامية.



الأخ رئيس المؤتمر

إن اليمن وهو يلبى نداء الواجب بالدخول المباشر فى معركة طوفان الأقصى نصرة للأقصى المبارك والشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الإستهداف المباشر للأهداف الصهيونية في الأراضي المحتلة وكذا فرض الحصار البحري على موانئ العدو الصهيوني ومنع وصول السفن إليها من البحر الأحمر والعربي ومضيق باب المندب وكذلك المواجهة المباشرة مع القوى الغربية الأمريكية والبريطانية الداعمة والمساندة للإحتلال الصهيوني ليعبر بهذا الموقف بشكل واضح عن عظمة هذا الشعب وشجاعته وإقدامه وتضحياته فى مناصرة القضايا العربية والإسلامية وذلك إيمانا بالواجب الأخوي والعروبي والإسلامى ضاربا أروع الأمثلة فى الصمود والتحدي والفداء في مواجهة القوى الإستعمارية مستندا فى ذلك على عراقته الحضارية وإرثه التاريخي في مقاومة الغزاة والمحتلين عبر التاريخ.



الأخ رئيس المؤتمر.



إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة لنعبر لكم عن فخرنا وإعتزازنا بكل مواقفكم الوطنية والنضالية وقيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في ظل ظروف إستثنائية بالغة التعقيد والصعوبة وقد تمثل ذلك بانحياز المؤتمر الدائم إلى صفوف الشعب والقوى الوطنية لمواجهة العدوان والتصدي لكل المخططات التآمرية التى تستهدف تمزيق وحدة الوطن وإنتهاك سيادته.



وكذلك دعم ومساندة معركة النضال الوطني الى جانب الأشقاء في فلسطين ضد العدوان الصهيوني على غزه وهو الموقف العروبي المشرف لليمن قيادة وحكومة وشعبا وسيخلده التاريخ بأحرف من نور في سجلاته الخالدة

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أخيرا...نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة.

متمنين لكم موفور الصحة والعافية والسعادة



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات وعلى أبناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والإزدهار.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير.



أخوكم ناجى بن يحى القوسي

القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب

عضو الأمانة العامة

