المؤتمرنت -

تخفيض جديد في أسعار الكهرباء بصنعاء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر التعرفة لوحدة الطاقة المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من (243 ريال/ كيلو وات ساعة) إلى (230 ريال/كيلو وات ساعة).



وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أن القرار الصادر من وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، نص على تحديد سعر تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة لجميع فئات المشتركين ذات الشريحة (1- 2999 كيلو وات ساعة) من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء بما فيها مناطق التوليد المستقل بـ 230 ريال/كيلو وات ساعة، في الدورة النصف شهرية ابتداء من الجمعة 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس 2024م، وفق وكالة سبأ.



كما نص القرار على بقاء التعرفة لبقية الشرائح على ما هي عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 20/7/1445هـ الموافق 31/1/2024م، واستثنى القرار التعرفة الاستثنائية المخفضة في محافظتي الحديدة والجوف.



ويأتي هذا في إطار حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بذلك.