المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي آل الشريفي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / فاضل محمد حسين الشريفي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



و في برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / عبدالعزيز عزيز الشريفي، والى شقيق الفقيد الشيخ/ زياد محمد حسين الشريفي عضو اللجنه الدائمة للمؤتمر، واخوانه، والى نجل الفقيد/نجيب فاضل محمد حسين الشريفي، وكافة ال الشريفي بمديرية عتمه محافظة ذمار، عبر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل.



وابتهل إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".