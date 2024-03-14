المؤتمرنت -

أحزاب سياسية تهنئ أبو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الاحزاب السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1445هـ،

حيث تلقى برقية تهنئة بهذه المناسبة من الأمين العام لحزب المستقبل الديمقراطي، إسماعيل الجلعي، جاء فيها:



المناضل الشيخ /صادق بن امين ابو راس المحترم

رئيس المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه

تحيه طيبه وبعد



يسرني نيابة عن قيادة وأعضاء حزب المستقبل الديمقراطي ان أتقدم إليكم بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتهنئة بكامل الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم ولكافة قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.



واسأل من الله ان يعيد هذا الشهر عليكم وعلينا وعلى كافة ابناء الشعب اليمني المظلوم بالخير والعطاء من الله عز وجل وبإنهاء الحصار وإيقاف الحرب التي اوصلت الناس إلى المجاعة و الفقر المدقع، و تزامن مع ذلك الحرب والظلم ضد اخواننا في فلسطين واختلاق الذرائع والأسباب للسيطرة على مضيق باب المندب و المياه الاقليمية من قبل الغرب وبذريعة واهيه و بواسطة و خدمه من عملاء و مرتزقه يعيثوا في أرض اليمن فساد و تجويع وتجهيل للشعب اليمني العظيم .



واسأل من الله سبحانه أن يمدكم بموفور الصحة و العافية و يجعلكم نصيرا لليمن و ابناءه المظلومين الكرام .



اخوكم

اسماعيل الجلعي

الامين ألعام

لحزب المستقبل الديمقراطي

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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين أبو راس برقية تهنئة مماثلة اخوكم الأمين العام لحزب الحوار الوطني، مختار ناجي علي يونس، جاء فيها :



الشيخ المناضل/ صادق امين أبو راس

رئيس المؤتمر السعبي العام.



تحيه وبعد :-

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار اليمني وكل انصار الحوار ان أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.



سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى صيام وقيام هذا الشهر الفصيل ، وان يرفع فيه معاناة أبناء شعبنا ، ويجمع فرقتهم ويوحد كلمتهم وصفهم ، ويحقق لهم كل ما يصبون إليه من امن وسلام ورخاء وإزدهار . إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ..



متمنيا لكم في الأخير موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح في قيادة أهم وأكبر الاحزاب اليمنية شعبية وإعتدالا ووسطية المؤتمر الشعبي العام.



مجددين عهدنا لكم بوقوفنا الدائم معكم في كل الظروف والاوقات بما يساعد على تحقيق غايات المواطن ومصلحة الوطن ، ويساهم في نشر وتعزيز ثقافة الحوار وتكريسها في صفوف المجتمع لتصبح سلوكا في حياة كل اليمنيين ، وأسلوبا ومنهاجا وحيدا في تعاملهم مع بعضهم ومع مختلف قضاياهم الخاصة والوطنية.



ودمتم بخير والله يرعاكم.



اخوكم الأستاذ /

مختار ناجي علي يونس

الامين العام لحزب الحوار الوطني.



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وبالمثل تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة مماثلة من الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، نشوان ناصر النصيـري، جاء فيها:







فخــامة الشيخ المناضل / صادق أمين أبو رأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظكم الله



يسعدني ويشرفني شخصيا ونيابة عن كافة قيادات حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لشخصكم الكريـــــم وعبركم لكافة قيادات المؤتمر الشعبي العام أسمـــــى أيات التهانـــــي وأصـــــدق التبريكــات ، بمناسبة حلول شهر رمضـــــان المبارك ١٤٤٥ هـــ ـــ ٢٠٢٤ م ..



كــل عــام وأنــتــم والـيــمـن الحبيب بـألـف خــيــر وصحـــــة وعافيـــــة ..



أخــوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

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كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة اللواء/ مجاهد بن مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، جاء فيها:







دولة الشيخ/ صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام – عضو المجلس السياسي الأعلى – الأكـرم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد:

يشرفني باسم اللجنة العليا والمجلس الوطني وكل هيئات تنظيم التصحيح الشعبي الناصري أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة، وبتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات والعطاءات الخالدة في مواجهة كافة التحديات التي فرضها العدوان العبثي على اليمن، وعلى شعبنا الصامد الكريم بالخير واليمن والبركات، وبالمزيد من الثبات والصمود والنصر المؤزر والأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل لكل أبناء الشعب والوطن.



ونبارك لكم الانتصارات العظيمة المتلاحقة التي حققتها قواتنا المسلحة والأمن في التصدي لقوى الشر والعدوان الأمريكية البريطانية التي احتشدت في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب بهدف فك الحصار الذي فرضته قيادتنا الثورية والسياسية على الموانئ الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة حتى يتوقف العدوان والحصار الهمجي الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لشعب فلسطين الصامد الأبي.



سائلين الله العلي القدير أن يسدد خطاكم وأن يكون لكم العون في أعمالكم لما من شأنه خدمة هذا الشعب والوطن والحفاظ على وحدته واستقراره إنه سميع مجيب.



المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء لجرحانا والخلاص لأسرانا

النصر والعزة لليمن



أخوكم اللواء/

مجاهد بن مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري

1 رمضان 1445هـ الموافق 11/ 3/ 2024م



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وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بهذه المناسبة من الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، عبدالعزيز البكير، جاء فيها:







معالي المناضل السيخ/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى المحترم



تحية طيبة وبعد:



يطيب لي أرفع التهاني إلى مقامكم النضالي الكبير ومن خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام الشرفاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يمثل محطة دينية عظيمة تجسد معاني وقيم الوحدة والألفة والإخاء والمحبة والسلام.



ومما يحز في النفس أن هذا الشهر الكريم أتى هذا العام والشعب الفلسطيني في غزة يعاني من حصار صهيوني خانق وعدوان غاشم ويعيش أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الإنساني كله، وذلك ما يقتضي منا أن نكون خلال هذا الشهر أكثر اهتماماً بإخواننا في غزة الذين يموتون جوعاً لنمد لهم يد العون بكل ما نستطيع والدعاء لهم بالنصر المؤزر إن شاء الله .



ونتمنى أن يعود شهر رمضان المبارك عليكم وعلى شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق الأمن والاستقرار والسلام والنصر والتمكين ودحر الغزاة والمحتلين من كل شبر في الأراضي العربية و الإسلامية وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية.



ونجدد التأكيد علی دعمنا الكامل ووقوفنا إلى جانبكم وتأييدنا لكل خطواتكم في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والإحتلال الإسرائيلي على غزة وفلسطين والتغلب علی التحديات الراهنة التي تمر بها الأمة في ظل المعركة المقدسة التي تصدرتها اليمن دفاعاً عن المظلومين الفلسطينيين.





المخلص/

د. عبدالعزيز البكير

الأمين العام للحزب القومي الإجتماعي

وزير الدولة عضو مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال



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الى ذلك تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان من الدكتور رامي عبدالوهاب محمود عبدالحميد ، عضو القيادة القطرية ، رئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية، حزب البعث العربي الاشتراكي، قطر اليمن، جاء فيها:



الوالد العزيز الشيخ/ صادق أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية طيبة وبعد ،،،



يسعدني ان ابعث اليكم والى قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل ان يعيده على الجميع بالصحة والعافية وان يحقق لليمن والأمة العربي ة والإسلامية الامن والسلام والازدهار والنصر لكل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

وكل عام وانتم بخير



ولدكم/

د رامي عبدالوهاب محمود

عضو القيادة القطرية

رئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية

