المؤتمرنت -

عاجل.. مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وتشكل الضباب على أجزاء من مرتفعات عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة.



وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، غرب شبوة.



وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين16-34 عقدة، فيما قد تكون معتدلة إلى نشطة على غرب خليج عدن تتراوح سرعتها بين16-22 عقدة.



ومن المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من مرتفعات محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وغرب شبوة.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الــ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / ذمار : 50 ملم، حجة : 15.4، ريمة : 13.3، عمران : 4.6، صنعاء ـ المطا : 2.6، المحويت : 0.4، بعدان : 0.2 ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية، وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحث على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي ضربات الصواعق في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها مصحوبة بالرعد، محذراً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو هطول الأمطار.



وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.