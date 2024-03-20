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المؤتمر نت - استشهد 23 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين كانوا يؤمنون نقل المساعدات الإغاثية عند دوار الكويت في مدينة غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

المؤتمرنت -
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
استشهد 23 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين كانوا يؤمنون نقل المساعدات الإغاثية عند دوار الكويت في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعا للجان شعبية شكلها الوجهاء والعشائر لتأمين نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 23 شخصا على الأقل وإصابة آخرين، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى ملقون على الأرض في المكان بعد استهدافهم بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال عددا من الأهالي على شاطئ بحر النصيرات والزهراء وسط القطاع، فيما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، جثمان شهيد مجهول الهوية تم انتشاله من شارع البحر.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين ثلاثة شهداء من مدينة حمد، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة باتجاه شارع الجية والمنطقة المحيطة به، حيث قامت بنسف منزل في المنطقة.

وخلال الأيام الأخيرة، تكررت مجازر الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند دوار الكويت، فيما كانت قوات الاحتلال ارتكبت في 29 فبراير الماضي، مجزرة، بالقرب من دوار النابلسي في مدينة غزة، بعد أن استهدفت الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول قافلات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 117 شخصا على الأقل وإصابة 800 آخرين.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى حصار وعدوان إسرائيلي دام، أسفر حتى الثلاثاء عن 31 ألفا و819 شهيدا و73 ألفا و934 مصابا.








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