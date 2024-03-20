المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل الفراصي

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الاخ /محمد احمد سعد الفراصي والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / عبده محمد الفراصي عضو المجلس المحلي بمديرية الحداء ، والى نجل الفقيد/ سعد محمد احمد سعد الفراصي، واخوانه وكافة ال الفراصي، في البردون مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".