المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 مارس

في مثل هذا اليوم 20 مارس استشهد وأصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال في غارات شنها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على المحافظات ونتج عنها كذلك تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.



ففي 20 مارس 2016، استشهدت أربع نساء وطفلان، وتضرر العديد من المنازل والممتلكات العامة في غارة شنها طيران العدوان على منزل بمنطقة الضباب في محافظة تعز، فيما أصيب عدد من المواطنين جراء غارة استهدفت منزلاً في منطقة بحيبح غربي المدينة، وأسفرت عن تضرر منازل مجاورة.



وشن طيران العدوان غارات أخرى على مديرية جبل حبشي أسفرت عن تضرر منازل وممتلكات عامة وخاصة.



واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف بقذائف المدفعية والصواريخ شنه مرتزقة العدوان على شارع 26 سبتمبر وسط مدينة تعز وأحياء البتول وحتراف ووادي القاضي.



وأصيب مواطنان جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان بمديرية غمر في محافظة صعدة.



وشن طيران العدوان غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين، وسوق المهيوب لتسويق المنتجات الزراعية بشارع الستين في أمانة العاصمة وأدت إلى أضرار بليغة في منازل المواطنين والمحلات التجارية.



واستهدف الطيران المعادي بـ 50 غارة مناطق المتون وسدبأ والمصلوب وسوق الإثنين في محافظة الجوف، وشن غارة على مزرعة دواجن بمنطقة العذارب بمديرية بعدان في محافظة إب أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من المزرعة وخلفت أضرارا فادحة في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة صنعاء دمر طيران العدوان بأربع غارات منازل علي يحيى أبو حاتم ومحسن راجح أبو حاتم وعبدالخالق ومحمد محسن أبو حاتم في منطقة بران بمديرية نهم وتسبب فى تضرر عدد من المنازل المجاورة، كما شن غارة على جبل الصمع بمديرية أرحب ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، أصيبت ثلاث نساء وطفلة بقذيفة عنقودية أطلقها مرتزقة العدوان على منزلهن في منطقة رمادة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، فيما ألقى الطيران أكثر من سبع قنابل ضوئية على منطقتي المنارة والمجاوحة ، وشن غارتين جنوب قرية رمادة بالمديرية.



وأصيب ستة مواطنين بغارة لطيران العدوان على منطقة المغسل بمديرية مجز في محافظة صعدة، كما شن غارة أخرى على منطقة صارة وغارتين على منطقتي الجعملة وطخية بالمديرية وأربع غارات على منطقة خليقا بمديرية كتاف إحداها بقنبلة عنقودية خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وفي المحافظة نفسها ألقى طيران العدوان قنبلتين عنقوديتين على منطقة الصبة في مديرية الظاهر، وشن غارتين على منطقتي الظاهر والمنزالة بالمديرية، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح ومنطقتي آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي شنه الجيش السعودي.



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان ست غارات على جبل الفاقع والسدرة في مديرية الوازعية، وست غارات وغارة بطائرة بدون طيار على شمال العمري بمديرية ذوباب، وغارة على منطقة البرح بمديرية مقبنة، وغارتين على جبل أعلى في الحوبان، وثلاث غارات على مطار تعز، كما شن ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في مفرق المخا، وثلاث غارات على جبل النار.



طيران العدوان ألقى قنبلتين عنقوديتين على جبل الوثبات بمديرية حريب القراميش، وشن أربع غارات على مناطق هيلان وحباب وثلاث غارات على منطقة المطار بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كما ألقى منشورات على منطقتي حباب والمحجزة بالمديرية.



ودمر الطيران المعادي بغارتين معهد المضمار بمديرية مناخة في محافظة صنعاء، واستهدف بغارتين منطقة رمادة بمديرية نهم، ما أدى إلى تضرر الممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين.



طيران العدوان شن أربع غارات على مدينة حيس، وغارتين على مديرية الصليف ومثلهما على مديرية الدريهمي، وغارة على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي 20 مارس 2018، استهدف طيران العدوان بثماني غارات منطقة تحمس وبغارة منطقة دير الشريف بمديرية بني سعد في محافظة المحويت، أسفرت عن أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



وشن الطيران المعادي خمس غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين، كما شن ثلاث غارات على موقع الشبكة في نجران.



واستهدف طيران العدوان بغارة مفرق الحاج بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وشن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن مرتزقة العدوان قصفاً بقذائف الهاون والصواريخ الموجهة والرشاشات المتوسطة على حارة الضبياني وكلية الهندسة والأحياء السكنية بشارع الخمسين وباتجاه فندق القمة في مدينة الحديدة.



وقصف المرتزقة بثلاثة صواريخ موجهة منازل المواطنين في منطقة 7 يوليو السكنية، وبالرشاشات الثقيلة أحياء سكنية بالقرب من فندق الإتحاد بالمنطقة نفسها، واستهدف قصف مكثف بالرشاشات المتوسطة وأكثر من 30 قذيفة هاون منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي، فيما تم قصف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بـ 26 قذيفة مدفعية.



وفي 20 مارس 2020، أصيب مواطن مسن إثر طلق ناري للمرتزقة في قرية الناصري الأسفل بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما قصفوا رقابتي كيلو 16 والمنظر بمختلف أعيرة الرشاشات، واستحدثوا تحصينات قتالية جديدة في شارع الـ50 بمدينة الحديدة.



كما قصف المرتزقة بعشر قذائف هاون منازل ومزارع المواطنين في قرية الشجن بمدينة الدريهمي وبـ 72 قذيفة مدفعية وصاروخاً وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



طيران العدوان شن غارتين على المزرق وجمارك حرض في محافظة حجة، و 19 غارة على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على مديرية مجزر في محافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استهدف طيران العدوان بـ26 غارة مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب، مخلفاً أضراراً في منازل المواطنين ومزارعهم.



وفي 20 مارس 2022، استشهد مواطن بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن واثنان من المهاجرين الأفارقة في قصف سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب، واستهدف بثلاث غارات مديرية عبس وبغارة مديرية حرض في محافظة حجة.



وشن الطيران المعادي، غارتين على منطقة الكتيب بمديرية الميناء في محافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.