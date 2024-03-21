المؤتمرنت -

حصيلة ضحايا مخلفات العدوان بالحديدة خلال 2023

حصدت القنابل العنقودية والألغام من مخلفات العدوان، 52 شهيداً و80 جريحاً بينهم أطفال ونساء في محافظة الحديدة خلال العام 2023م.



وكشف المركَزُ التنفيذي للتعامل مع الألغام في تقرير حديث، عن استشهاد وإصابة 9 نساء، واستشهاد 19 طفلاً وإصابة 24 آخرين في حوادث متفرقة تم رصدها في مناطق مدينة الحديدة والمديريات الملوثة بمخلفات العدوان.



وأوضح أن “أغلب الحوادث المسجَّلة في المحافظة تحدث؛ بسَببِ الرعي أَو الحركة غير المحسوبة، وبعد عودة بعض الأهالي إلى مناطقهم التي شهدت تصعيداً كَبيراً من قبل العدوان ومرتزِقة واندحارهم عنها منذ ثلاث سنوات.



وأشار التقرير إلى أن حجم ونطاق انتشار التلوث بمخلفات الحرب كبير جداً وقوام المركز لا يغطي المساحات والحقول الملغومة التي تم مسحها بمديريتي الحالي والحوك فقط مقارنة مع قلة عدد الكادر البشري للمركز.



ولفت إلى أن هناك صعوبات جمة في تضاريس الأرض والأجسام منتشرة في الحقول مثل الأكواد الرملية وكثرة الشظايا والمعادن مما يقلل من كفاءة عمل الأجهزة الكاشفة ويؤخر التقدم في الانجاز خاصة في محافظة الحديدة.



وأكد المركز تطهير 694 ألفاً و576 متراً مربعاً من المساحات الملوثة خلال العام 2023م، مطالباً البرنامج الإنمائي، بإعادة توفير الدعم الذي توقف بشكل كلي منذ يونيو الماضي وتسبب في توقف أعمال التدريب وتدهور جاهزية المركز في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه.