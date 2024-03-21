المؤتمرنت -

زيارة أُممية إلى موانئ الحديدة

نفذ فريق بعثة الأمم المتحدة الداعم لاتفاق السويد في الحديدة، نزولا ميدانيا إلى موانئ الحديدة ضمن الدوريات المستمرة للفريق والداعمة لاتفاق السويد.



وقام الفريق المكون من ستة أشخاص برئاسة ناصر الدين أحمد، بزيارة موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وأطلع على الحركة في الموانئ وخضوعها الكامل لبنود اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة.



رافق الفريق في زيارته للموانئ الثلاثة ضابط الارتباط العقيد فضل المطري، وتعد الزيارة ضمن الدوريات المستمرة للفريق الأممي إلى موانئ الحديدة.