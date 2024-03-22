المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من غرب صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار وريمة وقد تشمل أجزاء من الساحل الغربي وأرخبيل سقطرى.



وقد تكون الأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية.



ومن المتوقع كذلك هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تصل سرعتها إلى 25 عقدة.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية الغربية من الأجواء الحارة والأتربة والرمال المثارة بفعل الرياح، وفي مناطق وسط وجنوب الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له من الرمال المثارة بفعل الرياح النشطة.



كما نبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.