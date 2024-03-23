المؤتمرنت -

بيان هام لـ(السياسي الاعلى) ردا على غارات العدوان

أدان المجلس السياسي الاعلى العدوان الهمجي الذي يقوم به ثلاثي الشر الصهيوني على سيادة الجمهورية اليمنية والذي كان آخرها شن عدة غارات مساء أمس على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات.



وأكد المجلس السياسي الأعلى في بيان صادر عنه اليوم، أن الاعتداء الأمريكي البريطاني، عدوان همجي على بلد ذو سيادة وسيقابل بالتأديب للمعتدي والمتجاوزين لكل القوانين الدولية ومنتهكي سيادة البلدان.



وجدد المجلس التأكيد على " أن الجمهورية اليمنية ملتزمة بنصرة الأشقاء في غزة مهما كان عدوانكم فإنه لن يثنينا عن هذا الالتزام مهما كان".



وأشار إلى أن المعتدين سيؤدبون على كل انتهاك سافر لسيادة بلدنا.. مؤكدا أن طغيان المعتدين يجرهم لمستنقع اليمن الذي لا يستطيعون الخروج منه بالسهولة التي يتصورونها.



ولفت المجلس السياسي الأعلى إلى أن صنعاء تشارك الأشقاء في غزة إجرام الصهيونية وهذا فخر لها.



وأكد المجلس أن صنعاء ستظل عاصمة الأحرار وملتزمة بالدفاع عن المستضعفين في غزة وفلسطين.

(سبأ)

