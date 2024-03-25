المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 25 مارس

في مثل هذا اليوم 25 مارس ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم حرب مكتملة الأركان باستهدافه المدنيين والأعيان المدنية، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء في عدد من المحافظات.



ففي 25 مارس 2016، استشهد 11 مواطناً من أسرة واحدة وأصيب أربعة آخرين ودمر منزلهم وتضررت المنازل والممتلكات الخاصة المجاورة جراء غارات شنها طيران العدوان على المنزل في قرية تبيشعة بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.



واستهدف طيران العدوان بسلسلة غارات القصر الجمهوري وشارعي الخمسين والستين شمال غرب مدينة تعز ومنطقة الربيعي ومحيط مصنع السمن والصابون، وجبل الهان وأنحاء متفرقة في منطقة الضباب بالضواحي الغربية للمدينة ومواقع متفرقة في الأطراف الشمالية الغربية.



وشن الطيران المعادي في المحافظة نفسها سلسلة غارات على مدينتي المخا وذوباب، أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة،



واستشهدت امرأة وأصيب طفلان إثر خمس غارات لطيران العدوان على منطقة الصنعانية مركز مديرية بني صريم في محافظة عمران وأسفرت أيضاً عن أضرار بليغة في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مديريتي المتون والمصلوب في محافظة الجوف، ومديرية صرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارة مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على تبة المطار وغارة على وادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، في حين قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة قعوان بوادي سهام بمديرية الحيمة الخارجية في محافظة صنعاء، خلفتا أضراراً في ممتلكات ومزارع المواطنين، وشن في محافظة تعز سلسلة غارات على مديرية المخا وغارة على معسكر خالد بمديرية موزع، وغارة على منطقة البرح في مديرية مقبنة، في حين قصف المرتزقة بستة صواريخ تحمل قنابل عنقودية مدارس العمري في مديرية ذوباب.



طيران العدوان شن خمس غارات على مطار الحديدة الدولي، وست غارات على جبال العواضي قبالة صحراء البقع في نجران، وست غارات على مديرية شدا في محافظة صعدة.



وفي 25 مارس 2018، أصيبت امرأة جراء قصف بالمدفعية والصواريخ شنه الجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين ومنطقة الغور بمديرية غمر في محافظة صعدة.



وشن الطيران المعادي غارة على جبل شعير في مديرية باقم وغارة على منطقة غمار بمديرية رازح في المحافظة نفسها، وغارة على وادي جارة في قطاع جيزان، كما شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطن بقناصة مرتزقة العدوان في قرية الضبة بمديرية الصلو في محافظة تعز.



وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بستة صواريخ كاتيوشا و12 قذيفة مدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا مدينة الدريهمي بعدد من قذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة.



وقصف المرتزقة بالقذائف المدفعية باتجاه حارة الضبياني وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية مطار الحديدة، وبصاروخ موجه و11 قذيفة منطقة الفازة بمديرية التحيتا.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي 25 مارس 2020، استشهدت امرأة من أهالي قرية الأعدون بمديرية التعزية في محافظة تعز برصاص قناصة مرتزقة العدوان.



وشن طيران العدوان أكثر من 45 غارة على مناطق متفرقة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين، واستهدف بثلاث غارات مديرية حرض وبغارتين منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة.



وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين في محافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بأكثر من 18 قذيفة هاون أماكن متفرقة من قرية الدحفش في مدينة الدريهمي ومديرية حيس، واستهدفوا رقابة كيلو 16، وقصفوا بـ 108 قذائف مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب رجل وامرأة نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في حي الشهداء بمديرية الحالي في محافظة الحديدة، كما قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية مناطق متفرقة، وألقى الطيران التجسسي قنابل على مديرية التحيتا.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة، واستهدف بـ11 غارة مديريتي صرواح ومجزر في محافظة مأرب، وبثلاث غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



وفي 25 مارس 2022، شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم ومنطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارة على مديرية عبس في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديريتي الجوبة وصرواح في محافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة الربوعة في عسير.



وشن الطيران التجسسي ثلاث غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.