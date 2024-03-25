المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الكميم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المهندس/ عبدالله محمد الكميم، مدير عام المشاريع في وزارة التربية والتعليم سابقا، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في مجال التربية والتعليم.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الأستاذ / فؤاد الكميم، عضو الأمانة العامة، رئيس الدائرة المالية، والى نجل الفقيد صلاح عبدالله محمد الكميم، وكافة آل الكميم، في مديرية الحدا محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

