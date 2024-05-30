المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36224

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و224 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والنساء.



وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81 ألفاً و777 مصاباً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 53 شهيداً، و357 مصاباً.



ويتواصل لليوم الـ237 على التوالي العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحراً وبراً وجواً، مخلفاً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.