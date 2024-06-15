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أخبار
المؤتمر نت - بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك 1445هجرية جاء فيها :

رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة بحلول عيد الأضحى المبارك 1445هجرية جاء فيها :

الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم
تحية طيبة وبعد:

باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام يسعدني ان ابعث اليكم والى اخوانكم قيادات انصار الله اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445 ه‍ الذي يحل علينا في ظل ظروف ومتغيرات كثيرة محلية وإقليمية ودولية ومنها العدوان الامريكي البريطاني الذي يشن على بلادنا جراء موقفها المشرف في مناصرة ودعم الاشقاء في فلسطين والوقوف بوجه حرب الإبادة الصهيونية ضد سكان غزة .

إنني إذ أهنئكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم لنجدد مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة في مساندة ونصرة اشقائنا في فلسطين وتأييد كل الخطوات التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية في هذا الجانب باعتبار ذلك واجبا اخلاقيا وانسانيا قبل ان يكون واجبا دينيا وقوميا ،مؤكدين على حق شعبنا في مواجهة أي عدوان بكل الوسائل والسبل المكفولة له وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله .

وختاما اتمنى لكم موفور الصحة والعافية واسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى إنه على كل شيء قدير.
وتقبلوا خالص التحايا،،،

أخوكم
صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








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