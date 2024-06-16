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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى ويشيد بقيادته

المؤتمرنت -
الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى ويشيد بقيادته
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. جاء فيها:

الاخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

بمناسبة عيد الاضحى المبارك، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتطلب منا جميعا ضرورة استلهام قيمها في التسامح والتلاحم وتعزيز التآخي والتراحم والتكاتف والصمود.
لقد جسد المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية وتحت قيادتكم مواقفه الوطنية والقومية بما يتوافق وفكره الميثاقي الوطني اليمني وانتماؤه العربي والاسلامي وهو ما ظهر واضحا في مواقف الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق والذي ينسجم مع موقف شعبنا اليمني وقواته المسلحة .
اهنئكم مرة اخرى بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام وان يواصل المؤتمر الشعبي العام مسيرته السياسية والوطنية بما يخدم مصالح اليمن العليا وشعبها العظيم.

أخوكم/
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية








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