المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب الشهاب

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرقيب منصور الشهاب أحد كبار مشائخ مديرية الصلو والتعزية



وعبر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى أولاده الشيخ العزي وعبدالجبار وحسام عبدالرقيب الشهاب والى الشيخ منير منصور الشهاب امين عام المجلس المحلي بمديريه الصلووالشيخ عبدالجبار احمد منصور الشهاب مدير عام مديريه الصلو السابق وللقاضي محمد منصور الشهاب رئيس محكمة استئناف محافظة إب والقاضي شهاب منصور الشهاب عضو استئناف محكمه امانة العاصمة وكافة آل الشهاب بمديريه الصلو محافظة تعز باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .