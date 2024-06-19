الأربعاء, 19-يونيو-2024 الساعة: 05:35 م - آخر تحديث: 05:29 م (29: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب الشهاب

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب الشهاب
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالرقيب منصور الشهاب أحد كبار مشائخ مديرية الصلو والتعزية

وعبر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى أولاده الشيخ العزي وعبدالجبار وحسام عبدالرقيب الشهاب والى الشيخ منير منصور الشهاب امين عام المجلس المحلي بمديريه الصلووالشيخ عبدالجبار احمد منصور الشهاب مدير عام مديريه الصلو السابق وللقاضي محمد منصور الشهاب رئيس محكمة استئناف محافظة إب والقاضي شهاب منصور الشهاب عضو استئناف محكمه امانة العاصمة وكافة آل الشهاب بمديريه الصلو محافظة تعز باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: البرتغال تحقق فوزا مثيرا أمام التشيك
رياضة: المنتخب التركي يفوز على جورجيا بثلاثية
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: المنظمات الجماهيرية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى
أخبار: أشادت بعظمة الموقف اليمني من فلسطين ..هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاضحي
أخبار: صلاح يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رياضة: بيلنجهام يقود انجلترا لاول فوز في اليورو
أخبار: السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: القواتِ المسلحةِ اليمنية تنفذ ثلاث عمليات بحرية (نص البيان)
رياضة: هولندا تفوز على بولندا وسلوفينيا تفرض التعادل على الدنمارك
أخبار: جيش العدو الصهيوني يعترف بمصرع ضابطين واصابة آخرين
أخبار: بن حبتور يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى ويشيد بقيادته
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى ويؤكد على مساندة فلسطين
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويشيد بفتح الطرقات
أخبار: القطاع النسائي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
قضايا وآراء: معركة طوفان الأقصى بقطاع غزه عرت وفضحت بعض العرب لانتمائهم للعروبة والإسلام
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: بعد فتح طريق القصر في تعز ...البريهي يوضح اسباب تكذس السيارات
رياضة: المانيا تفتتح بطولة أمم أوروبا باكتساح اسكتلندا
أخبار: الشيخ جابر الوهباني يعزي بوفاة الأستاذ جلال الحمادي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024