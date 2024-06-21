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أخبار
المؤتمر نت - حذرّت وزارة النقل تحالف العدوان وأدواته في عدن من إبرام أي اتفاقيات

وزارة النقل تحذر من تأجير ميناء عدن لموانىء ابوظبي

المؤتمرنت -
وزارة النقل تحذر من تأجير ميناء عدن لموانىء ابوظبي
حذرّت وزارة النقل تحالف العدوان وأدواته في عدن من إبرام أي اتفاقيات لتأجير ميناء عدن الدولي لموانئ أبوظبي الإماراتي.
واعتبرت وزارة النقل في بيان ما يحيكه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي من مؤامرة لتأجير ميناء عدن لموانئ أبوظبي الإماراتي، عملا عدائياً وغير قانوني ويمس بسيادة الوطن ومقدراته.
وأكدت رفضها لأي اتفاقيات من شأنها محاولة شرعنة احتلال الإمارات لميناء عدن .. مشيرة إلى أن أي اتفاقيات ستكون غير قانونية وغير معترف بها وعمل عدائي يمس بسيادة الوطن والمواطن اليمني.
وقال البيان "إن ميناء عدن الاستراتيجي محط أطماع كثير من الدول لما يتمتع به من مميزات طبيعية وموقع جغرافي ذات أهمية للملاحة البحرية الدولية وشركات خطوط الملاحة العالمية".
وذكر البيان أنه سبق وتم طرد موانئ دبي الإماراتية التي تحكّمت بميناء عدن وعملت على شل حركته الملاحية وإيقافه تماماً من العمل بهدف تشغيل موانئ دبي المصطنعة لتكون طريقاً ملاحياً بحرياً.
كما أكدت وزارة النقل أن ميناء عدن من الموانئ اليمنية المهمة وإحدى الموانئ البحرية الرئيسية بمنطقة خليج عدن، ومن أكبر الموانئ الطبيعية في العالم تم تصنيفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود .. مشيرة إلى أن الإمارات تعمل على تدمير الموارد الاقتصادية والثروات الطبيعية التي تسهم في تحسين معيشة الشعب اليمني

المصدر /سبأ








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