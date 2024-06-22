السبت, 22-يونيو-2024 الساعة: 02:07 ص - آخر تحديث: 01:51 ص (51: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أصيب، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين بجروح ورضوض جراء تعرضهم للضرب على يد عناصر من جيش العدو الصهيوني ،

أكثر من 123 ألف شهيد وجريح في غزة جراء العدوان الصهيوني

المؤتمرنت / متابعات -
أكثر من 123 ألف شهيد وجريح في غزة جراء العدوان الصهيوني
أصيب، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين بجروح ورضوض جراء تعرضهم للضرب على يد عناصر من جيش العدو الصهيوني ، في حدثين منفصلين جنوبي الضفة الغربية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جيش العدو الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا وضرب 3 آخرين في مدينة الخليل.
وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت حارة جابر وواد الحصين وحارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، واعتقلت الشاب أمير عارف جابر (19 عاما)، كما اعتدت على 3 شبان آخرين بالضرب المبرح ما تسبب في إصابتهم بكدمات، وأطلقت قنابل الصوت صوب عدة منازل تعود ملكيتها لعائلات أبو رميلة وجابر".
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع العدو الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 552 قتيلا فلسطينيا، بينهم 132 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.
بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تعادل سلبي بين فرنسا وهولندا في يورو 2024
رياضة: النمسا تحقق اول فوز لها على بولندا في يورو 2024
رياضة: اسبانيا تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على ايطاليا
رياضة: الدنمارك تفرض التعادل على انجلترا في يورو2024
رياضة: اسكتلندا تتعادل مع سويسرا في يورو 2024
رياضة: المانيا المستضيف أول المتأهلين في يورو 2024
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد جميزة
رياضة: البانيا تنتزع تعادلا مهما أمام كرواتيا
قضايا وآراء: الخطر الأكبر الذي يهدد بزوال نعمة الله في غيل حبان
أخبار: عدوان امريكي بريطاني جديد على محافظة الحديدة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب الشهاب
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية
رياضة: البرتغال تحقق فوزا مثيرا أمام التشيك
أخبار: القطاع الإعلامي بالمؤتمر يعزي بوفاة الصحفية سيدة الهيلمة
أخبار: وزارة الخارجية ترد على التصريحات الأمريكية
رياضة: المنتخب التركي يفوز على جورجيا بثلاثية
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يعزي القاضي السروري بوفاة والده
أخبار: أحمد الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: المنظمات الجماهيرية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى
أخبار: أشادت بعظمة الموقف اليمني من فلسطين ..هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاضحي
أخبار: صلاح يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رياضة: بيلنجهام يقود انجلترا لاول فوز في اليورو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024