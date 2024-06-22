المؤتمرنت / متابعات -

أكثر من 123 ألف شهيد وجريح في غزة جراء العدوان الصهيوني

أصيب، مساء الجمعة، 4 فلسطينيين بجروح ورضوض جراء تعرضهم للضرب على يد عناصر من جيش العدو الصهيوني ، في حدثين منفصلين جنوبي الضفة الغربية.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن جيش العدو الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا وضرب 3 آخرين في مدينة الخليل.

وأضافت أن "قوات الاحتلال داهمت حارة جابر وواد الحصين وحارة السلايمة في البلدة القديمة بالخليل، واعتقلت الشاب أمير عارف جابر (19 عاما)، كما اعتدت على 3 شبان آخرين بالضرب المبرح ما تسبب في إصابتهم بكدمات، وأطلقت قنابل الصوت صوب عدة منازل تعود ملكيتها لعائلات أبو رميلة وجابر".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع العدو الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفا 552 قتيلا فلسطينيا، بينهم 132 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

بينما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق، أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 37431 شهيدا و85653 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

