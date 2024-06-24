المؤتمرنت -

الامبن العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح قناف العذري

بعث الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة الى الشيخ قناف صالح قناف يحيى العذري واخوانه وكافة ال العذري بمديرية خمر محافظة عمران وذلك في وفاة الشيخ صالح قناف يحيى العذري عضوقيادة فرع المؤتمربالمديرية واحدمشائخ خمر.

وعبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا اليه راجعون".









