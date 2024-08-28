الأربعاء, 28-أغسطس-2024 الساعة: 01:43 ص - آخر تحديث: 01:27 ص (27: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - الراعي يشدد على دور الرقابة البرلمانية وفق توجهات الدولة

الراعي يؤكد أهمية دور الرقابة البرلمانية وفق توجهات الدولة

المؤتمرنت -
الراعي يؤكد أهمية دور الرقابة البرلمانية وفق توجهات الدولة
أكد رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، أهمية تنظيم وإقامة الدورات المكثفة لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية بالدوائر التابعة لجهاز الأمانة العامة بالمجلس وتعريفهم بماهية ووسائل ونتائج الرقابة البرلمانية.

وشدد على ضرورة فهم المعارف والمهارات التي تلقاها المتدربون في الدورة وتنفيذها في الواقع العملي لمواكبة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وحث رئيس مجلس النواب المشاركين والمشاركات في الدورة على أهمية العمل بوتيرة عالية للارتقاء بمستوى الأداء للمهام المنوطة بعمل الدوائر في جهاز الامانة العامة والمكاتب التابعة للمجلس.

جاء ذلك خلال اختتام، الدورة التدريبية الخاصة بـ "الرقابة البرلمانية" اليوم لبرنامجها.

هدفت الدورة، التي نظمتها الأمانة العامة بالمجلس على مدى أسبوعين، إلى تعريف عدد من كوادر وموظفي الدوائر والمكاتب بجهاز الأمانة العامة بالمجلس على الرقابة البرلمانية- ماهيتها، ووسائلها ونتائجها.

وفي الاختتام، أشاد رئيس دائرة المعلومات والنظم، عبدالملك المتوكل، بتعاون المشاركين في الدورة والتزامهم في الحضور والمتابعة وصولاً لتحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الدورة.

وأكد أن الدورة تعد إضافة نوعية لتطوير وتحديث الأداء الفني في الجانب الرقابي بالجهاز الإداري والفني للمجلس.

فيما نوه المدرب عبدالرحمن نصار، في كلمته بأهمية إقامة مثل هذه الدورات ودورها في تنمية القدرات والمهارات في مجالات الرقابة البرلمانية.

من جانبه ثمن خالد السلفي في كلمة المتدربين، الجهود المبذولة من قيادة المجلس والأمانة العامة في سبيل إنجاح هذه الدورة النوعية والتي من شأنها تعزيز وسائل الرقابة البرلمانية المساعدة للمجلس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: العلامات الأولى لمرض التصلب المتعدد
فنون ومنوعات: دراسة جديدة عن الحبّ
محافظات: تجدد الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء
مجتمع مدني: علاج واعد للسرطانات العنيدة؟
عربي ودولي: تحذير فلسطيني من تفجر الأوضاع بالضفة
اقتصاد: الذهب يستقر فوق 2500 دولار
علوم وتقنية: نموذج للكشف المبكر عن مرض التوحد
رياضة: آرسنال يضم الإسباني ميكيل ميرينو
فنون ومنوعات: شاكوش موقوف عن الغناء؟
أخبار: قرار جمهوري بتعيين نواب وزراء (الأسماء)
أخبار: الأمطار تخلف أضراراً في حريب مأرب
عربي ودولي: أوكرانيا تعترض صواريخ ومسيّرات روسية
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 52 سنتاً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق تداولاته منخفضا
أخبار: صنعاء.. قرار جمهوري جديد
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40476
أخبار: أمطار غزيرة متوقعة في 11 محافظة
قضايا وآراء: خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
أخبار: الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص بحجة
عربي ودولي: شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على غزة
علوم وتقنية: ما هو أخطر أنواع الشاي؟
فنون ومنوعات: باسم ياخور يهاجم اللاجئين السوريين
عربي ودولي: الأونروا: نقص المياه بلغ 85% بدير البلح
أخبار: إحالة 17 متهماً بقضايا فساد إلى النيابة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024