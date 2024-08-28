المؤتمرنت -

تضرر 30 منزلاً و5 مساجد في حريب مأرب نتيجة الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها مديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، في حدوث أضرار كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين والطريق العام.



وأوضح مدير المديرية صادق هيسان أن السيول الغزيرة التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية تسببت في تهدم وتضرر أكثر من 30 منزلاً و5 مساجد بشكل جزئي وكلي، ودفن وطمر نحو 20 بئر مياه بمنظوماتها الشمسية.



وذكر أن الخسائر الأولية في القطاع الزراعي تبين تضرر أكثر من خمسة آلاف لبنة من الأراضي الزراعية غالبيتها مزروعة بأشجار الفواكه والبن.



وأكد أن لجنة الطوارئ والكوارث في المديرية باشرت أعمال حصر الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الطرق، ومنها الخط الرئيسي الذي يربط المديرية بمحافظة صنعاء.



ودعا إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لمعالجة الأضرار وفقاً للمتاح، مشيراً إلى افتقار المديرية للإمكانيات الضرورية لمواجهة هذه الكوارث.

