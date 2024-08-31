المؤتمرنت -

استهداف السفينة "GROTON" في خليج عدن

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، عن استهداف السفينة "GROTON" في خليج عدن، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن العملية التي نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية أدت إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر.. مبينة أن هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري.



وأكدت القوات المسلحة نجاحها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو.



وجددت التأكيد على استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.