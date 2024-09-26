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المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني

جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية

المؤتمرنت -
جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية
رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابوراس بمناسبة العيد الوطني الـ62 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر جاء فيها:

الأخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر والعيد الحادي والستين لثورة 14 اكتوبر
كل عام وانتم والوطن بالف خير ..

إن إيماننا العظيم بثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة يدفعنا دائماً للتذكير بأهدافها وقيمها ودروسها النضالية التي خطها وسجلها المناضلون الأوائل على دفتر الوطن بعناوين العزة والكرامة والشرف، وهذا ما يؤكده المؤتمر دائماً كونها الثورة الأم التي قادت لصناعة تحولات وطنية مهمة بعد عقود من الجهل والعزلة والظلام الذي فرضه الحكم الإمامي على وطننا وشعبنا..

إننا ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية انتهزها فرصة لأثمن مواقفكم الوطنية الثابتة من مجمل القضايا الوطنية التي تؤكد على المصلحة الوطنية العليا وكرامة أبناء الشعب..

اجدد التهنئة لكم داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر وحمايته من كل المؤامرات التي تستهدف اضعافه وبقائه والنيل من كل مواقفه الوطنية..
ودمتم بالف خير ..

وتقبلوا فائق التقدير والامتنان

أخوكم /
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر








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