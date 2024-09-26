المؤتمرنت -

مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها

رفع الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشيخ عبدالله احمد مجيديع، برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الثاني و الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الحادي و الستين لثورة 14 اكتوبر، جاء فيها:



الأخ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

تحية جمهورية سبتمبرية وبعد



يسعدني ان أرفع لكم ومن خلالكم الى الاخوة قيادات وقواعد ومناصري المؤتمر الشعبي العام الاوفياء والى كافة ابناء الشعب اليمني الشرفاء .. أطيب التحايا وأسمى التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الحادي والستين لثورة 14 اكتوبر المجيدتين .

ان الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر،و14 اكتوبر) هو احتفاء بحجم التضحيات التي قدمها الاحرار والثوار اليمنيون شمالا وجنوبا ضد الحكم الامامي الكهنوتي والمحتل البريطاني ونجحتا في تحقيق التحولات الجذرية في حياة الشعب اليمني ونقلته من عهود العزلة والظلم الى عهد من الحرية والاستقلال واقامة علاقات مع بقية شعوب ودول العالم وتحقيق منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وهو ما يجعلنا نستغل هذه المناسبة لنؤكد على اهمية الدفاع والذود عن وحدة وسيادة واستقرار اليمن في وجه المخططات التأمرية ضدها من قبل اعداء اليمن .

الاخ رئيس المؤتمر

نجدد لكم العهد بالوفاء والوقوف معكم وخلف قيادتكم سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة عليكم وانتم في خير وصحة وعافية وبلادنا وشعبنا في سلام وأمن واستقرار وكل عام واليمن والمؤتمر بالف خير .



اخوكم /

الشيخ عبدالله احمد مجيديع

الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام



















