المؤتمرنت -

“التفتيش القضائي” تعلن امكانية عقد جلسات في المحاكم خلال الفترة المسائية

أعلنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، امكانية عقد جلسات المحاكم ونظر القضايا في الفترة المسائية.



وأوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري في تعميم لرؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، أن وقت العمل في المحاكم ينقسم إلى فترتين صباحية ومسائية حيث بإمكان القضاة عقد الجلسات ونظر القضايا في الفترة الصباحية أو المسائية بحسب ظروفهم.



وأهابت الهيئة بالقضاة الراغبين بالعمل وعقد الجلسات في الفترة المسائية سرعة إبلاغ رؤساء الاستئناف بذلك .

