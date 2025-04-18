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المؤتمر نت - الأمطار مستمرة.. احذروا السيول

الأمطار مستمرة.. احذروا السيول وتدني الرؤية

المؤتمرنت -
الأمطار مستمرة.. احذروا السيول وتدني الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، محذراً من التدهور في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد أحياناً على كلٍ من إب، تعز، الضالع، شمال لحج، ريمة وغرب ذمار.

ويُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة وهضاب ومرتفعات أبين وشبوة وحضرموت.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وجنوب الساحل الغربي وسهل تهامة.

وهطلت خلال الـ24 ساعة الماضية أمطار بلغت كميتها في إب: 19.6 ملم، وفي تعز: 7.0، وعتق: 2.0 حسب محطات الرصد الجوي، فيما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الصواعق والتدهور في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو الضباب والشابورة المائية خصوصاً على الطرقات الجبلية والمنحدرات.








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