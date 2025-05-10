المؤتمرنت -

الرهوي يشيد بجهود إعادة التيار الكهربائي

التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل بادر.



جرى في اللقاء مناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة والجهات المعنية التابعة لها خلال الفترة الراهنة لمواجهة التحديات بقطاع الكهرباء.



واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عرض من الوزير ونائبه عن حجم الأضرار الناجمة عنّ العدوان الإسرائيلي على محطتي التوليد الكهربائي ذهبان وحزيز المركزيتين، اللتين خرجتا عن الخدمة نتيجة تدميرهما بشكل كلي، وكذا محطتي التحويل في عصر وجدر والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء لاستعادة الخدمة وعودة التيار الكهربائي، بالرغم من حجم الأضرار التي لحقت بمحطات حزيز وذهبان والتحويل.



وأشاد الرهوي، بجهود الكوادر والطواقم الفنية لوزارة ومؤسسة الكهرباء في استعادة التيار الكهربائي في زمن قياسي من خلال خطة الطوارئ البديلة، بالرغم من خروج تلك المحطات عن الخدمة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها من قبل العدوان الإسرائيلي.



وأكد أن كل شيء يمكن إصلاحه وتعويضه في حال توفرت الإرادة القوية، خاصة في ظل ما تمتلكه وزارة ومؤسسة الكهرباء من خبرات وكوادر كفؤة قادرة على إعادة البناء ومعالجة وإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان المستمر على اليمن منذ مارس 2015م.



إلى ذلك اطلّع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الميدانية لمحطتي ذهبان وحزيز ومعه وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف ونائبه عادل بادر والدكتور الريفي والمداني، على حجم الأضرار والدمار بالمحطتين إزاء استهدافهما من قبل العدوان الإسرائيلي.



وأوضح الرهوي في تصريح إعلامي، أنه شاهد خلال الزيارة آثار نهج الحقد والصلف والاستكبار والإجرام الذي يمارسه العدو الصهيوني في عدوانه الإجرامي على اليمن وقطاع غزة.



وجدّد التأكيد على أن اليمن قيادة وحكومة وشعبًا سيواصل إسناد الأشقاء في غزة مهما كانت التداعيات والآثار الناجمة عن عدوانهم، انطلاقًا من الموقف الديني والأخلاقي والإنساني، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة بناء وتعمير ما دمّره العدوان.



وعبر رئيس مجلس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بالموقف الشعبي الذي يقف بقوة وثبات إلى جاب القيادة والقوات المسلحة وحكومة التغيير والبناء، مثمنًا جهود وزارة الكهرباء والطاقة والمياه على سرعة استعادة التيار الكهربائي، ودور الجهات الأخرى المهم في الحد من تداعيات العدوان خاصة الصحة والبيئة والنقل والأشغال العامة والنفط والمعادن والجهات ذات العلاقة.



واختتم الرهوي تصريحه بالقول "مهما تكالب علينا الأعداء، لا يمكن التراجع عن إسناد غزة حتى رفع العدوان وإيقاف الحصار".