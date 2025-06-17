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أخبار
المؤتمر نت - بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات

بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية

المؤتمرنت -
بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية
بدأت بالمركز الإختباري الإلكتروني بكلية طب الأسنان - جامعة صنعاء اليوم اختبارات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية للعام الجامعي 1447هـ.

تقدم لاختبارات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والخاصة، ثمانية آلاف و410 طلاب، منهم ألفان و685 طالبة.

واطلع نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي - عضو اللجنة الإشرافية الدكتور حاتم الدعيس، ووكيل قطاع التعليم العالي - عضو اللجنة الدكتور إبراهيم لقمان، وعضو اللجنة الإشرافية حسن عز الدين، ونائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب الدكتور محمد شكري، على سير اختبارات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية التي تقدّم لها نحو ثلاثة آلاف 177 طالبًا وطالبة، منهم ألف و592 طالبة يخوضون امتحان الكفاءة في مواد الكيمياء والأحياء والإنجليزي.

واستمعوا من رئيس اللجنة الفنية يحيى عبدالقادر وعضو اللجنة عمر العنسي، ومسؤولي المركز الاختباري الإلكتروني، إلى إيضاح حول إجراءات تسهيل اختبارات الطلاب وتوزيعهم على أربع فترات في اليوم بداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة مساءً.

وأكدوا أن يوم غدٍ الأربعاء سيتم اختبارات المفاضلة للطلبة المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب والعلوم الإدارية والإنسانية والتي سيتقدم لها ثلاثة آلاف و138 طالباً وطالبة، فيما سيتم تخصيص بعد غد الخميس كفرصة لاختبار الطلاب المتأخرين في التسجيل والسداد والقادمين من المحافظات في جميع التخصصات ممن سجلوا في البوابة الالكترونية ولم يستطيعوا التسديد البالغ عددهم 2095 طالباً وطالبة.

وأشاد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور الدعيس، بمستوى الإعداد والتنظيم لإجراء اختبار المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية التي تقدم لها أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة.

ونوه بالإمكانات التي يمتلكها المركز الاختباري بجامعة صنعاء والذي يضم أكثر من ألف و500 جهاز حاسوب بإمكانه استيعاب أكثر من ألف طالب وطالبة في الفترة الواحدة.

وأشار الدكتور الدعيس إلى أن معايير المفاضلة ستكون شفافة ونزيهة وفقاً لنتائج امتحان الكفاءة التي تم اعتمادها بنحو 60 بالمائة، وكذا معدل الثانوية العامة التي تم اعتمادها بنحو 40 بالمائة، والتي ستمكن الطالب من معرفة نتيجة الامتحانات والمفاضلة في نفس الوقت.

بدوره أشار وكيل قطاع التعليم العالي الدكتور لقمان إلى أن المقاعد المجانية حلت كثير من الإشكاليات التي واجهت الطلبة المتفوقين عقب توقف المنح الخارجية نتيجة العدوان على اليمن وجعلتهم يحصلون على مقاعد مجانية ويدرسون في التخصصات التي يرغبون بها.

وبين أن المتقدمين لاختبارات المفاضلة يخوضون الاختبارات بكل سهولة بصورة الكترونية للمنافسة على أكثر من أربعة آلاف مقعد مجاني في مختلف التخصصات موزعة على الجامعات الحكومية والأهلية.








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