أمطار وعواصف رعدية وتحذير من السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافق بعضها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع والبيضاء.



ويُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، المحويت، ريمة، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسهل وساحل تهامة وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في السدة -إب: 11.2ملم، عتق: 9، البيضاء: 6.6، المعافر- تعز: 5.4، حضرموت: 4، صنعاء: 3.5، ريمة: 2.1ملم.



كذلك هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامة.



وحذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.