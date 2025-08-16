الأربعاء, 20-أغسطس-2025 الساعة: 09:43 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
وجهُ الشَّبهِ بينَ النَّازيَّةِ الألمانيَّةِ والنَّازيَّةِ الصُّهيونيَّةِ الإسرائيلي
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
آن أوان تحرير العقول
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
ميلاد وطن
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وعواصف رعدية وتحذير من السيول

أمطار وعواصف رعدية وتحذير من السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافق بعضها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع والبيضاء.

ويُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، المحويت، ريمة، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وسهل وساحل تهامة وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في السدة -إب: 11.2ملم، عتق: 9، البيضاء: 6.6، المعافر- تعز: 5.4، حضرموت: 4، صنعاء: 3.5، ريمة: 2.1ملم.

كذلك هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامة.

وحذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وعبور مجاري السيول أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.








