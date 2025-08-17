المؤتمرنت -

باليستي يمني يضرب مطار اللد في يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢".



وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية التي نفذتها القوة الصاروخية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار.



وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا.



وأوضحت القوات المسلحة أن ما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين لهو تأكيد واضح على مدى استهانة العدو بدماء إخواننا في فلسطين، واستهانته بدماء العرب والمسلمين، فجريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة لم تتوقف، والحصار والتجويع مستمر على مرأى ومسمع العالم أجمع، فإلى متى تستمر الأمة بشعوبها ودولها في كل هذا الصمت وهذا الخذلان.



وأضاف البيان" هل هانت على الجميع دماء الأطفال والنساء في غزة، إلى متى يستمر هذا الإجرام وهذا الظلم وهذا العدوان".



وجددت القوات المسلحة التأكيد على الاستمرار في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.