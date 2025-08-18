الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:42 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة، إقدام العدو الصهيوني على استهداف محطة كهرباء حزيز بالعاصمة صنعاء، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة

المؤتمر يدين بشدة استهداف العدو الصهيوني محطة كهرباء حزيز

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين بشدة استهداف العدو الصهيوني محطة كهرباء حزيز
دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة، إقدام العدو الصهيوني على استهداف محطة كهرباء حزيز بالعاصمة صنعاء، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وحرمان سكان العاصمة والمناطق المجاورة من خدمات الكهرباء الضرورية لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه وغيرها من المرافق الخدمية والأساسية لحياة الناس.

وأكد المؤتمر أن مثل هذه الاعتداءات لن تُثني الشعب اليمني عن مواقفه المسانِدة والداعمة والمناصِرة للشعب الفلسطيني ولسكان قطاع غزة، ورفض جرائم حرب الإبادة التي يمارسها العدو الصهيوني بحقهم، وانتهاجه سياسة التجويع الممنهَج، ومحاولات التهجير لسكان غزة سعياً لتحقيق هدفه في تصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيفشله سكان غزة وأبناء الشعب الفلسطيني الصامدون والثابتون على مواقفهم.

وجدَّد المؤتمر الشعبي العام انتقاده الصمت العالمي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني سواءً بحق سكان غزة أو جرائمه باستهداف المرافق والبُنى التحتية في اليمن، وهو ما يمثّل مخالفة واضحة وفاضحة للمواثيق والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ودعا المؤتمر الشعبي العام، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى تحمُّل مسئولياتها، والضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف جرائمه بحق سكان قطاع غزة، وجريمة استهدافه البنى التحتية والخدمية في اليمن، باعتبار ذلك يدخل في صلب مسئولياتها القانونية.








