الأمطار مستمرة.. احذروا السيول والانهيارات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة مصحوبة بحبات البرد على محافظات ذمار، ريمة، إب، حجة، المحويت، عمران، صعدة، تعز، الضالع، البيضاء، لحج، أبين وسهل تهامة والسواحل الغربية.



ومن المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات شبوة، حضرموت، جنوب مأرب، غرب الجوف والسواحل الجنوبية والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من أرخبيل سقطرى وخليج عدن.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف.



وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفاوتة الشدة شملت محافظات حجة، صنعاء، حضرموت، المحويت، ريمة، البيضاء، عمران، شبوة، أبين، عدن، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، المهرة، سقطرى وسهل تهامة.



وأنذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن الانهيارات الصخرية والطينية، وتدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.