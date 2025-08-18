المؤتمرنت -

حماس توافق على مقترح اتفاق في غزة

أعلنت حركة حماس، في بيان مساء اليوم، أنّها أبلغت موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدم لها، بالأمس، من الوسيطين المصري والقطري.



وكان مصدر مطلع في الحركة أفاد، في وقت سابق، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ الحركة سلمت، اليوم، "ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات".



من جهته، أكد مسؤول فلسطيني، للوكالة نفسها، أنّ حماس سلمت ردّها بالموافقة على المقترح، موضحاً أنّ "الوسطاء سيعلنون التوصل إلى اتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات".



وأشار إلى أنّ "الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم" للعدوان المتواصل منذ 22 شهراً.



وتشمل المبادرة الجديدة "وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث لأسرى متوفين، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات"، وفق ما قال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لـ"فرانس برس".



وجاء المقترح الجديد بعد إقرار المجلس الأمني الإسرائيلي خطة لاحتلال مدينة غزة، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.