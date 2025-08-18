الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:43 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وجهُ الشَّبهِ بينَ النَّازيَّةِ الألمانيَّةِ والنَّازيَّةِ الصُّهيونيَّةِ الإسرائيلي
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمرنت -
حماس توافق على مقترح اتفاق في غزة
أعلنت حركة حماس، في بيان مساء اليوم، أنّها أبلغت موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدم لها، بالأمس، من الوسيطين المصري والقطري.

وكان مصدر مطلع في الحركة أفاد، في وقت سابق، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ الحركة سلمت، اليوم، "ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات".

من جهته، أكد مسؤول فلسطيني، للوكالة نفسها، أنّ حماس سلمت ردّها بالموافقة على المقترح، موضحاً أنّ "الوسطاء سيعلنون التوصل إلى اتفاق وتحديد موعد استئناف المفاوضات".

وأشار إلى أنّ "الوسطاء قدموا ضمانات لحماس والفصائل بتنفيذ الاتفاق، مع التعهد باستئناف المفاوضات لبحث حل دائم" للعدوان المتواصل منذ 22 شهراً.

وتشمل المبادرة الجديدة "وقف إطلاق نار مؤقتاً لـ60 يوماً يتم خلالها إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من الجثث لأسرى متوفين، على أن تكون هناك مفاوضات فورية لصفقة أشمل، بما يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب والعدوان في قطاع غزة بوجود ضمانات"، وفق ما قال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لـ"فرانس برس".

وجاء المقترح الجديد بعد إقرار المجلس الأمني الإسرائيلي خطة لاحتلال مدينة غزة، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.








