تعميم جديد من البنك المركزي في صنعاء

أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية.



وشدد البنك المركزي في التعميم، على منع تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق المحتلة من الجمهورية نيابةً عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة أي سلع واردة إلى المناطق الحرة.



وأكد أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة المرتزقة والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية في إطار الحصار على استيراد السلع.



وحذّر المركزي اليمني، البنوك وشركات الصرافة من أن أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية.