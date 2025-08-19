الثلاثاء, 19-أغسطس-2025 الساعة: 09:44 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)

المؤتمرنت -
بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
يسر المؤتمر الشعبي العام، وهو يستقبل الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، أن يتقدم بالتهنئة الحارة لكل قيادات وقواعد وكوادر وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام في طول اليمن وعرضها، بهذه المناسبة التي تمثل إحدى أهم محطات التحول في التاريخ السياسي اليمني، حيث تم إنشاء أول حزب سياسي يمني الهوى والهوية، غير مرتبط بأي أيديولوجيات أو نظريات خارجية، كما كانت نشأة بقية القوى الأخرى حينها، مستمداً أهدافه ومبادئه وميثاقه من روح الإسلام الحنيف.

والمؤتمر الشعبي العام، وهو يستقبل ذكرى تأسيسه، لينظر باهتمام بالغ وحرص كبير إلى حجم المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض لمحاولة تصفية قضيته من خلال الحرب الظالمة التي تشنها دولة الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني كله، خصوصًا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، سواء من خلال عمليات القتل المباشرة واليومية، أو من خلال عمليات التجويع الممنهجة، أو من خلال مساعي التهجير القسرية لسكان قطاع غزة بشتى الوسائل المحرمة دوليًا.

إن ما يحدث في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الصهيوني المدعومة أمريكياً، لهي حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، والمؤسف حقًا أنها تتم على مرأى ومسمع من العالم، الذي يرى كل ما يحصل لسكان غزة ولشعب فلسطين، ويواصل الصمت المخزي، رغم مزاعم أن البشرية تعيش أزهى فترات حضارتها كما يدّعون.

إن المؤتمر الشعبي العام، وهو يجدد موقفه الداعم والمساند للأعمال البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية نصرةً لإخواننا في غزة كواجب ديني وإنساني وأخلاقي، فإنه يؤكد على أن موقف اليمن شعبًا وحكومةً ودولةً، بقيادة المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، سيسجله التاريخ بأحرف من نور، لأنه موقف انطلق من وعي وبصيرة وإيمان بضرورة وأهمية تحمل المسؤولية أمام الله والإسلام وأمام الضمير الإنساني، حيث هبّ الشعب اليمني لنصرة شعب فلسطين وسكان قطاع غزة بكل ما توفر له من إمكانيات عسكرية وسياسية وإعلامية، إدراكًا منه أن ذلك أقل ما يجب فعله في خضم هذا العجز والصمت العربي والإسلامي والعالمي الفاضح تجاه جرائم تُرتكب بحق الإنسانية دون رادع يقف في وجه قتلة الأطفال والنساء من قادة وجنود دولة الاحتلال الصهيوني.

وإذ يجدد المؤتمر الشعبي العام التأكيد على أن تحالفه مع أنصار الله في مواجهة العدوان موقف يستند إلى قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية على شعبنا من أي طرف كان، فإنه يشدد على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة، والتأكيد على وحدة موقف الشعب اليمني من مختلف القضايا، وخصوصًا قضية مساندة ومناصرة غزة وسكانها، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل الصهاينة.

وانطلاقًا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع يندى لها الجبين، فإن المؤتمر الشعبي العام يعلن أنه لن يقيم أي احتفالات بمناسبة ذكرى تأسيسه التي تصادف الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، سواء أكانت احتفالات جماهيرية أو إعلامية، وسيوجه جهود قياداته وأعضائه لحضور فعاليات المساندة والتأييد والمناصرة لغزة، وتغطية كل ما يتصل بمناصرة الشعب الفلسطيني وسكان غزة، الذين يتعرضون لصنوف القتل والتعذيب والتجويع والانتهاكات، باعتبار ذلك واجبه الذي يتفاخر به، حيث كانت وستظل قضية مساندة ودعم الشعب الفلسطيني مبدأ ثابتًا من مبادئه التي لن تتغير أو تتبدل مهما اختلفت المراحل والظروف، مجددًا في الوقت نفسه إدانته الشديدة للاعتداءات الصهيونية المستمرة على بلادنا ومقدراتها وبناها التحتية، مؤكدًا أن مشاركة الكيان الصهيوني في العدوان يكشف ويسقط الذرائع التي كان يتخفى وراءها من باعوا أنفسهم وأصبحوا أدوات تخدم الصهاينة وتروج لمشروعهم على حساب الدم اليمني.

والمؤتمر، إذ يعلن موقفه هذا، فإنه يعبر عن أمله أن يأتي العام القادم وقد تحسنت ظروف إخواننا في غزة، وحينها سيحتفل بذكرى التأسيس في أجواء تناسب ذلك.

حفظ الله اليمن، وحفظ الله المؤتمر.
والنصر لشعبنا ولسكان غزة المجاهدين الأبطال.

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء – الثلاثاء الموافق 25 صفر 1447هـ / 19 أغسطس 2025م








