المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي ال الراعي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب ،والى الشيخ أحمد علي الراعي وافراد الاسرة وكافة ال الراعي بمديرية جهران محافظة ذمار وذلك في وفاة زوجة أخيه احمد.



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة لآل الراعي في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..

