الأربعاء, 20-أغسطس-2025 الساعة: 09:43 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وجهُ الشَّبهِ بينَ النَّازيَّةِ الألمانيَّةِ والنَّازيَّةِ الصُّهيونيَّةِ الإسرائيلي
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - عقد بصنعاء اجتماع برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، وضم المبعوث رفيع المستوى لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن عبدالله الوردات

عامر لـ"برنامج الأغذية": صحة المواطن اليمني خط أحمر

المؤتمرنت -
عامر لـ"برنامج الأغذية": صحة المواطن اليمني خط أحمر
عقد بصنعاء اجتماع برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، وضم المبعوث رفيع المستوى لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن عبدالله الوردات.

كُرس الاجتماع، لمناقشة سبل تجاوز التحديات الراهنة وبحث الإجراءات العملية التي ينفذها البرنامج لاستعادة وتعزيز الثقة مع الحكومة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بفاعلية وكرامة.

وفي اللقاء، أوضح الوزير عامر أنه يمكن البناء على الخطوات الملموسة التي يقوم بها المبعوث رفيع المستوى.. معتبراً إياها أساساً ضرورياً لإعادة بناء جسور الثقة والتعاون المثمر.

وأكد أن حكومة التغيير والبناء، من منطلق مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، لن تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لكل ما يمكن أن يخفف من وطأة الحصار المفروض على الشعب اليمني، وبالذات المجتمعات الأشد احتياجًا التي أوجدها تحالف العدوان.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير والمقاييس الصحية والغذائية الدولية.. مؤكداً على أهمية أن تكون كافة المواد الغذائية والمكملات الغذائية التي تصل إلى اليمن متوافقة تماماً مع المواصفات المعتمدة لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن سلامة وصحة المواطن اليمني خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وهو أولوية قصوى للحكومة.

بدوره، ثمن المبعوث رفيع المستوى لبرنامج الأغذية إلى اليمن، روح التعاون الإيجابية التي لمسها من قبل المسؤولين.

وأكد أن البرنامج يعتبر شراكته مع الحكومة اليمنية تاريخية ومتجذرة، ويحرص على استمراريتها وتطويرها.

وأوضح الوردات، أن البرنامج يواجه تحديات تمويلية، ويبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لدى الجهات المانحة لحشد التمويل اللازم واستقطاب الدعم المالي الذي يمكن البرنامج من مواصلة عملياته الإنسانية الحيوية في كافة أنحاء اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
اقتصاد: تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
مجتمع مدني: التكلم أثناء النوم.. ظاهرة طبيعية أم مشكلة؟
علوم وتقنية: الزنجبيل.. دواء سحري لحماية القلب
فنون ومنوعات: لماذا انسحبت أمل عرفة من “عيلة الملك”؟
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 239
عربي ودولي: مقتل 384 عامل إغاثة في 2024
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 62 ألفاً و64
اقتصاد: ارتفاع بورصة موسكو
قضايا وآراء: وجهُ الشَّبهِ بينَ النَّازيَّةِ الألمانيَّةِ والنَّازيَّةِ الصُّهيونيَّةِ الإسرائيلي
أخبار: أمطار مستمرة.. والارصاد يحذر المواطنين
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
رياضة: ليدز يفتتح عودته للبريميرليغ بالفوز
رياضة: التعادل يحسم مواجهة إلتشي وبيتيس
أخبار: تعميم من البنك المركزي في صنعاء
أخبار: الوهباني يعزي الشيخ عبدالسلام الصهيبي
عربي ودولي: حماس توافق على مقترح اتفاق في غزة
عربي ودولي: موعد امتحان الثانوية العامة في غزة
فنون ومنوعات: سحب الجنسية الكويتية من فنان شهير
عربي ودولي: منظمة: انهيار النظام الصحي في غزة
اقتصاد: الذهب ينتعش من أدنى مستوياته
أخبار: إعفاء مالكي السيارات من الرسوم في صنعاء
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الآسيوية
عربي ودولي: الاحتلال يحتجز وزير الثقافة الفلسطيني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025